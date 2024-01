Visa Cash App RB, het voormalige AlphaTauri, heeft de organisatie voor 2024 van een kwaliteitsinjectie voorzien. Tim Goss en Guillaume Cattelani versterken het team uit Faenza, ze voegen zich daarmee bij de in de sport terugkerende Alan Permane.

Goss vertrok onlangs als technisch directeur bij de FIA en wordt bij zijn nieuwe werkgever Chief Technical Officer. Eerder werkte de Engelsman maar liefst 28 jaar voor McLaren, waar hij bijdroeg aan wereldtitels voor Ayrton Senna, Mika Häkkinen en Lewis Hamilton.

Cattelani voegt ook flink wat ervaring toe. Hij is al meer dan vijftien jaar actief in de Formule 1 en stond op de loonlijst van Lotus, McLaren en meest recentelijk Red Bull Racing. Hij gaat zich focussen op onder meer aerodynamica en technologie en zal leiding geven aan afdelingen op die vlakken.

Permane keert terug in de sport nadat hij vorig seizoen bij Alpine een einde kwam aan zijn tijd als sportief directeur. Ook hij kan bogen op decennialange ervaring, opgedaan in 34 jaar bij Benetton, Renault, Lotus, opnieuw Renault en Alpine. Hij wordt na deze kwaliteitsinjectie bij Visa Cash App RB verantwoordelijk voor alles wat met engineering te maken heeft in de raceweekenden.

Teambaas Laurent Mekies is verguld met de aanstelling van drie gerenommeerde krachten. “Met Tim, Guillaume en Alan krijgen we er een schat aan ervaring bij, mensen die weten wat het is om te winnen. Ik twijfel er niet aan dat zij ons team vooruit zullen helpen in de Formule 1. We hadden al een sterke en ervaren groep medewerkers, hun komst zorgt voor een boost in de fabriek en op het circuit.”

