In de rubriek ‘Lezer op pole’ komt in iedere editie van FORMULE 1 Magazine een abonnee uitgebreid aan het woord over zijn passie voor Formule 1. Dit keer: Rik Jansma uit Harderwijk, abonnee sinds 2016 en werkzaam als Executive Chef Landgoed De Salentein in Nijkerk. “Formule 1 is dit jaar als een nieuw gerecht waar we nog aan moeten wennen.”

Rik Jansma met zijn vrouw Tabitha

– Hoe ben je ooit Formule 1 gaan volgen?

“Echt intensief in 2016. De directe aanleiding was toch wel de opmars van Max Verstappen. Ik keek daarvoor ook altijd wel, al sinds de tijd van Michael Schumacher en Rubens Barrichello bij Ferrari, maar toen bleef ik er nog niet voor thuis. Nu wel. Ik vind het prachtig Max te volgen. Zijn passie en toewijding en alles wat hij ervoor doet, geweldig om te zien.”

– Wat is jouw indrukwekkendste F1-moment?

“Dat was de angstaanjagende crash van Romain Grosjean in Bahrein in 2020 (foto boven). De vuurzee en de emoties en onzekerheid van alle mensen in de paddock die niet wisten of Grosjean levend uit zijn auto zou komen, die beelden maakten enorme indruk op me.”

– Wat vind jij de leukste F1-bestemming om heen te gaan?

“Ik heb meerdere races bezocht, onder andere in Oostenrijk en Abu Dhabi, maar als ik dan toch moet kiezen, dan ga ik voor Zandvoort. De eerste keer in 2021 was ik er al bij. Dat was nog net in de corona-periode, maar het werd evengoed een onvergetelijk feestje. En als het lekker weer is, kan je bij de Dutch GP ook nog een beetje strand meepakken. Dit jaar ga ik ook naar de laatste editie, samen met mijn vrouw Tabitha.”

– Welk circuit of stad zou je graag op de F1-kalender zien?

“Een straatrace in Londen of Parijs lijkt me vet. Wat mij betreft mag er dan een race in de woestijn vanaf.”

– Ben je zelf een waaghals achter het stuur?

“Mijn vrouw vindt van wel, haha.”

– Wat is je favoriete rubriek in FORMULE 1 Magazine?

“Ik mag verhalen over strategie graag lezen. De theorie of wetenschap waarom bepaalde beslissingen worden genomen, dat intrigeert me altijd.”

– Als je de F1 anno 2026 met een gerecht moet vergelijken…

“Haha, hier is over nagedacht. Nou, weet je wat het is met gerechten, die zijn trendgevoelig. Formule 1 gaat ook altijd mee met de laatste trend door in te spelen op wat de markt vraagt. Nu gaat het veel over de batterijen, maar misschien komen ze er over drie jaar achter dat dit toch niet de juiste richting is en gaan ze weer volledig terug naar fossiele brandstof. Maar een diplomatiek antwoord op je vraag: Formule 1 met de nieuwe regels is een gerecht waar we nog even aan moeten wennen.”

– Wat zou je willen veranderen aan de F1?

“Tanken! Dan heb je onderweg nog meer variabelen, waardoor strategie belangrijker wordt en het niet alleen meer gaat om wie de beste motor heeft. Want de beste motor, die kun je kopen.”

– Welke coureur kan wel wat peper gebruiken?

Lance Stroll! Die jongen zit daar alleen maar omdat zijn papa geld heeft, dat trek ik niet zo goed. En ik vind hem gewoon een slappe hap.”

– Wie is je favoriete coureur en wie is je minst favoriete?

“De eerste is Max, de tweede is George Russell. Dat vind ik een jankerd. Maar Lando Norris heeft dat de laatste tijd ook wel een beetje. Weet je, je moet altijd naar jezelf kijken en nooit anderen de schuld geven.”

– Welke rijder verdient meer waardering?

“Oscar Piastri. Ik vind hem na Max de beste coureur. Ook met een killersmentaliteit. Hij is afgelopen jaar bij McLaren enorm gepiepeld. Dat zal hij dit jaar niet meer laten gebeuren.”

– Met welke coureur zou je een avondje willen doorzakken?

“Met Fernando Alonso. We zijn van dezelfde generatie. Hij is iemand die zijn werk enorm serieus neemt, maar daarbuiten volgens mij helemaal niet. Zo ben ik ook. Met hem kan je volgens mij ook over andere zaken dan Formule 1 praten. Over lekkere gerechten, mooie steden, goochelen en dat soort dingen.”

– Welke andere sporten volg je intensief?

“Veel. Vooral voetbal, schaatsen en Olympische Spelen. Tijdens de Spelen stond de tv de hele dag aan. Ook op mijn werk, in de keuken. Ik kan oprecht emotioneel worden als mensen na jaren hard trainen voor dat ultieme doel een gouden medaille winnen. Voor iemand als Jorrit Bergsma heb ik diep respect.”

– Tenslotte, wie wordt er wereldkampioen?

“Veel mensen zeggen George Russell, maar ik vertrouw toch op Max. Die nieuwe motorregels en de nieuwe manier van racen die gevraagd wordt, dat ligt hem wel met zijn sim-achtergrond en technische kennis. Max is de slimste coureur van het veld.”

