Max Verstappen (achtste) vocht een interessant duel uit met Pierre Gasly in Japan, maar hij kwam niet voorbij de Fransman van Alpine. “We waren misschien wel iets sneller, maar vechten meer in het middenveld dan vooraan.”

Vanaf plaats elf op de grid baande Verstappen zich zondag in de race al snel een weg naar voren. “Mijn start was in ieder geval beter dan de afgelopen keren”, klonk het met een glimlach ten overstaan van F1TV. “Ik kon zelfs een paar posities winnen, wat auto’s inhalen. Maar op een gegeven moment zit er een plafond aan wat je kunt.”

Dat plafond bleek de strijd met Galsy. Lange tijd was hij met de Alpine-coureur in duel om P7. “We waren aan elkaar gewaagd. Ik was misschien zelfs wel iets sneller. Maar dat is achteraf makkelijk gezegd, het was moeilijk in te halen. Ik kon hem wel passeren, maar dan werd ik meteen ingehaald doordat mijn batterij leeg was.”

Het probleem zat hem vooral in de energiebalans: aanvallend lukt het dan wel, maar verdedigend niet. “Ik heb het meteen geprobeerd, ik kwam er ook langs. Maar op het rechte stuk heb je dan niks meer in de batterij”, aldus Verstappen. “Ik probeerde vervolgens de druk erop te houden bij Pierre, in de hoop op een foutje of veel bandenslijtage. Maar dat gebeurde niet.”

Uiteindelijk was het close en bleef het bij P8 voor Verstappen. “Ik heb het maximale uit de auto proberen te halen, ondanks alle moeilijkheden. De problemen die er zaterdag waren, waren er ook vandaag.” En dus is er nog altijd werk aan de winkel. “We vechten nu meer in het middenveld dan vooraan.”

Hopen op oplossing

Op de eigen site Verstappen.com haalt de Nederlander nog wat verder in op de huidige situatie. Hij wil positief blijven. “Je schiet er ook niks mee op om de hele tijd maar gefrustreerd te doen. Het is natuurlijk niet hoe het moet.”



Door de geannuleerde races in het Midden-Oosten hebben de Formule 1-teams de komende weken tijd om aan de auto te werken. Verstappen hoopt dat Red Bull Racing met oplossing kan komen voor de RB22. “Hopelijk veel, want we hebben ook heel veel problemen. Hopelijk wordt het allemaal iets beter bestuurbaar.”

