Max Verstappen was als een kind zo blij met de overwinning in zijn allereerste GT3-race op de Nürburgring en Nordschleife. De Nederlander zegevierde in de Ferrari van Emil Frey Racing in de negende wedstrijd van de NLS-serie op sublieme wijze, samen met Verstappen.com teamgenoot Chris Lulham. “Dit voelt echt super.”

Geweldig, fantastisch, super; het waren woorden van die strekking waarmee Verstappen na afloop van de vier uur durende GT-race zijn gevoelens duidde voor de camera van de organisatie. Hij reed van begin tot eind formidabel, zijn stints waren imponerend. “Gelukkig waren ze foutloos, ik heb twee mooie stints gereden. Dat je dan meteen je eerste overwinning kan pakken, samen met Chris, is hier geweldig.”

In de race viel alles op zijn plek, zag de viervoudig Formule 1-wereldkampioen. “Ook qua verkeer.” Over de auto was hij ook vol lof. “Die was fantastisch. Dat merkte ik al in de kwalificatie, ook al hadden we toen wat pech.” Verstappen reed vanaf P3 met Lulham uiteindelijk soeverein naar overwinning.”

