“Ik weet dat Max Verstappen een soort van allergieën uitstraalt voor mentale begeleiding, daar moet hij niets van hebben”, meent sportpsycholoog Nico van Yperen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. ”Maar ik denk dat hij mentaal enorme stappen heeft gezet en dat hij heel veel aan mentale training doet.”

De hoogleraar aan de Universiteit in Groningen weet dat gearriveerde topsporters, of het nou voetballers, basketballers of F1-coureurs zijn, vaak zeggen dat ze nooit mentale training hebben gehad. “Maar als je ze hoort praten, is het doorspekt met mentale training die ze hebben doorlopen. Ofwel door zelf daarmee om te gaan, met teamgenoten, anderen uit hun omgeving of een coach bijvoorbeeld”, aldus Van Yperen.

Verstappen en visualiseren

“In het verleden met zijn vader natuurlijk”, legt Van Yperen de situatie van Max Verstappen uit. “Je kunt het trainen van de ideale lijn, rijden in de regen en bandensparen tactiek noemen, maar het is ook mentale training. Je leert onder vervelende en moeilijke omstandigheden het maximale uit de kart of auto te halen, meer dan je tegenstanders. Het feit dat hij nu urenlang in de simulator zit, dat hij alle circuits en omstandigheden kan dromen, helpt ook mee. Verder zal hij ongetwijfeld ook visualiseren, zoals we dat in de psychologie noemen, dus dat hij zich voorstelt dat hij rondrijdt over een bepaald circuit. Dit in combinatie met de simulator zorgt ervoor dat hij nul verrassingen tegenkomt als hij over het circuit rijdt, want dat kent hij van haver tot gort.”

Kortom, mentale training is niet alleen het omgaan met prestatiedruk, het is ook het visualiseren voorafgaand aan een wedstrijd en de verschillende scenario’s doornemen van wat er allemaal kan gebeuren. “Dat is een heel belangrijk onderdeel van mentale training, terwijl er helemaal niets negatiefs is gebeurd. Je bent al heel goed, denk bijvoorbeeld aan Verstappen, maar je probeert het gewoon nóg beter te doen en je beter te preparen op dat wat er komen gaat. Met name voor Formule 1-rijders is dat enorm belangrijk omdat ze met snelheden over de baan gaan waarbij je nauwelijks kunt nadenken. Je moet haast intuïtief reageren en dat is aangeleerd door het visualiseren en de simulator, dat hebben ze getraind.”

Beluister de gehele aflevering van Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



