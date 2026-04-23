Volgens Zak Brown mag Red Bull Racing niet worden afgeschreven in de strijd om de prijzen de komende jaren. “Dat zou dom zijn”, laat hij weten. Het team van Max Verstappen zit weliswaar in een fase van heropbouw na het vertrek van enkele kopstukken, maar de CEO van McLaren denkt dat Red Bull ‘gewoon’ blijft meedoen.

Het team zag de laatste tijd flink wat gerenommeerde krachten vertrekken naar de concurrentie, waaronder namen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Will Courtenay en op termijn ook Gianpiero Lambiase. Brown vergelijkt de situatie met zijn eigen beginperiode bij McLaren: “Ze moeten een soort reset doen. Ze zijn veel mensen kwijtgeraakt.”

Toch ziet Brown de toekomst voor het team uit Milton Keynes niet somber in. Max Verstappen is er nog steeds en als viervoudig wereldkampioen moet je hem volgens de Amerikaan sowieso niet afschrijven. Ook looft Brown de aanpak van Laurent Mekies als nieuwe teambaas van Red Bull en benadrukt hij dat er nog steeds een enorme hoeveelheid talent aanwezig is binnen het team. “Net zoals McLaren veel talent had dat ‘ontgrendeld’ moest worden, geldt dat waarschijnlijk ook voor Red Bull”.

Hij verwacht dan ook dat het veld in de nabije toekomst alleen maar dichter bij elkaar zal kruipen. “Want ook een team als Audi is bijvoorbeeld goed bezig.”

