McLaren gaat de Nederlandse Formule 1-fans opzoeken om ze meer te betrekken bij het team. De oranje (papaja) kleur van het team schept volgens McLaren een band met ons land en daarom strijkt het team in de maand augustus neer in vier Nederlandse steden.

Volgens het team zullen mensen een echte “McLaren-ervaring krijgen, met winacties, VR pitstop games en de mogelijk om zich als een F1-coureur te voelen in racesimulators.” Het team reist achtereenvolgens af naar: Maastricht (5 en 6 augustus), Leeuwarden (12 en 13 augustus), Eindhoven (18 en 19 augustus) en Utrecht (24 en 25 augustus).

Er valt in de racesimulatoren ook wat te winnen: de winnaars van elke stad gaan naar een finale, de beste simracer van de tour wint vervolgens een VIP-tour bij het McLaren Shadow esports-team en de trainingsfaciliteiten daarvan in het Verenigd Koninkrijk. Omdat BetCity is betrokken bij deze samenwerking moeten simcoureurs ouder zijn dan 24 jaar om deel te nemen aan de winactie.

