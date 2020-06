Nederlands-Canadese F1-coureur en eerste safetycar-bestuurder Wietzes overleden

De Nederlands Canadese ex-Formule 1-coureur Egbert ‘Eppie’ Wietzes is eerder deze week op 82-jarige leeftijd overleden. Wietzes reed twee Grands Prix, maar maakte vooral naam als de eerste safetycar-bestuurder in de Formule 1.

Wietzes werd geboren in Assen, maar verhuisde toen hij twaalf was met zijn familie naar Canada. Daar racete hij later onder meer in de befaamde Can-Am raceklasse en in GT’s, onder de Canadese vlag.

In 1967 maakte hij zijn Formule 1-debuut met Team Lotus Comstock Racing, in de Grand Prix van Canada, maar werd gediskwalificeerd. Wietzes’ tweede Grand Prix volgde pas zeven jaar later, weer in Canada. Voor Team Canada F1 Racing kwalificeerde hij zich als zestiende, maar haalde de finish niet.

Tussendoor lukte het Wietzes echter toch een plekje in de Formule 1-geschiedenisboeken te verkrijgen: in de Grand Prix van Canada van 1973 werd hij de eerste safetycar-bestuurder uit de geschiedenis van de Formule 1. De safetycar van dienst bij dit optreden was een pittige Porsche 914.

Wietzes reed na zijn tijd in de Formule 1 nog door in verschillende Noord-Amerikaanse series, waaronder IMSA. Eind jaren tachtig hing hij zijn helm aan de wilgen. In 1993 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van de Canadese motorsport.