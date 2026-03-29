Kimi Antonelli is na zijn tweede zege op rij de nieuwe leider in de WK-stand. De jonge Italiaan van Mercedes reageerde vanzelfsprekend uitgelaten na zijn triomf in Japan. Hij is nu de jongste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die aan de leiding gaat in een WK. “Dat voelt best wel goed. Het is nog te vroeg om aan de titel te denken, maar we zijn op de goede weg.”

Antonelli begon vanaf pole aan de race op Suzuka, maar kende een dramatische start en viel ver terug. “Het was een verschrikkelijke start. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik heb nu een paar weken de tijd om te oefenen met de koppeling. Ik moet me op dat vlak echt verbeteren, want op deze manier kan je races zomaar verliezen”, zo vertelde de Italiaan tegen interviewer Damon Hill.

Antonelli erkende dat de safety car hem gunstig uitkwam. “Het maakte mijn leven een stuk gemakkelijker. Daarna was de snelheid van de auto gewoon ongelooflijk.”

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.