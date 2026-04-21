Lando Norris is in Madrid gehuldigd tijdens de Laureus World Sports Awards. De Britse Formule 1-coureur, die in 2025 zijn eerste wereldtitel veroverde, ging naar huis met de Breakthrough of the Year Award.

Norris hield het hoofd koel in een zenuwslopende titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri en viervoudig kampioen Max Verstappen. Die prestatie leverde hem niet alleen de kampioenstitel op, maar ook brede erkenning ver buiten de Formule 1. Want zijn concurrentie voor de Laureus-prijs was niet mals: dartskampioen Luke Littler, NBA-ster Shai Gilgeous-Alexander en tennistalent João Fonseca behoorden tot de genomineerden.

“Vanavond was een heel bijzondere avond,” zei Norris in een videoboodschap tijdens de uitreiking. “Dit is een van de meest prestigieuze prijzen die een atleet kan winnen. Ik ben zeer vereerd om erkend te worden naast de vele geweldige mensen tegen wie ik het opnam.”

“De wereldtitel winnen is iets waar ik al sinds jonge leeftijd van heb gedroomd,” vervolgde de regerend wereldkampioen. “Mijn eerste in 2025 pakken is dan ook heel bijzonder.” De 26-jarige Brit benadrukte dat het kampioenschap verre van een soloprestatie was. “Zonder mijn team, dat ook genomineerd was voor de Laureus Team of the Year Award, had ik hier niet gestaan.”

Norris is de zesde F1-coureur die de prijs in ontvangst mag nemen en de eerste sinds Nico Rosberg in 2017. Voorgangers zijn onder meer Lewis Hamilton, Jenson Button en Daniel Ricciardo.

Lees hier alles over GP Miami

