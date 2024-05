De tijd dat racen op je bank in de woonkamer alleen maar een spelletje was is al lang en breed voorbij. “Iedereen gamet tegenwoordig. Zelfs de grote namen doen aan simracen voor of na hun echte race”, vertellen Hakim Salem en Berend Slijkhuis van het KNAF in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Met KNAF Digital probeert de autosportfederatie de sport toegankelijker te maken voor een breder publiek. Bijvoorbeeld door het uitgeven van digitale licenties of door simrace-projecten op scholen. Want zoals Salem zegt ‘niet iedereen kan thuis simmen’. Daarnaast draagt het simracen bij aan de duurzaamheidsdoelen van het KNAF. “Je kan online trainen of je setup bepalen en dat heeft wel impact op het milieu”, stelt Berends. Salem voegt daaraan toe: “Al gaat het niet alleen om het milieu. We proberen duurzaamheid breder te trekken.”

Verder spraken we met sim- en ontwikkelingscoureur Rudy van Buren over zijn carrière. Zo vertelt hij hoe hij met simracen is begonnen: “Ik ging naar een videotheek en daar liep ik tegen het spel GTR2 aan. Dat was een van de eerste simulatiespellen. Daar raakte ik helemaal verslaafd aan.” Ook vertelde Van Buren meer over zijn rol als KNAF Digital ambassadeur en coach. “Het is geen gegeven dat iedereen de autosportwereld ingaat maar die dromen zijn er wel. Dus als ik ergens een steentje kan bijdragen dan doe ik dat. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.