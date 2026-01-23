Alex Palou overweegt verdere juridische stappen na de uitspraak in het conflict met McLaren Racing. In een uitgebreide verklaring reageert de Spaanse coureur op het vonnis en benadrukt hij vooral dat claims van McLaren met betrekking tot de Formule 1-activiteiten volledig zijn verworpen. Desondanks moet hij het team een schadevergoeding van twaalf miljoen dollar betalen.

“De rechtbank heeft de Formule 1-claims van McLaren tegen mij in hun geheel afgewezen, claims die eerder opliepen tot bijna 15 miljoen dollar,” stelt Palou. “Ik wil Otmar Szafnauer bedanken voor zijn deskundige ondersteuning.”

De IndyCar-coureur koppelt het conflict expliciet aan het uitblijven van perspectief op een Formule 1-zitje bij McLaren. “Dit gebeurde simpelweg omdat ik ervoor koos niet voor McLaren te rijden nadat ik had vernomen dat zij mij geen Formule 1-kans konden bieden,” verklaart Palou.

Ondanks zijn gedeeltelijke gelijk is Palou kritisch op de toegekende schadevergoeding. “Ik ben teleurgesteld dat er überhaupt schadevergoeding is toegekend. McLaren heeft geen verlies geleden door mijn beslissing, zeker niet gezien wat zij hebben gewonnen met de coureur die mij heeft vervangen,” zegt hij. Palou laat weten zich momenteel te beraden op zijn vervolgstappen. Palou begint volgende maand aan zijn zesde seizoen in de IndyCar Series met Chip Ganassi Racing, waar hij opnieuw een hoofdrol ambieert.

