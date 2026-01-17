De internationale vakjury heeft gesproken: Peter J. Fox is de winnaar van de eerste editie van Peter’s F1 Racing Photo Contest. De fotograaf ontving de hoofdprijs van €2500 uit handen van de organisatie tijdens een feestelijke uitreikingsceremonie in Bleekemolens Race Planet in Amsterdam. Een waardig eerbetoon aan Peter van Egmond en alle F1-fotografen die week na week de koningsklasse van de autosport vastleggen.

De winnende foto, waarop uitbundig het kampioenschap van Lando Norris werd gevierd, maakte indruk op de vijfkoppige jury onder voorzitterschap van de gerenommeerde Britse journalist Joe Saward. De internationale jury zaten verder uit de meervoudig prijswinnende Britse en Nederlandse fotografen Steve Etherington , Steven Tee ( lid FIA Media Advisory Committee), Andreas Terlaak en Klaas Jan van der Weij. Kees van de Grint, een persoonlijke vriend van Peter van Egmond, trad op als wedstrijdleider.

Erkenning

“Er zijn ontelbaar veel foto’s geschoten van het moment waarop Norris zijn kampioenschap vierde, maar deze is heel bijzonder. De compositie, de kleuren en originele hoek maken deze foto zo speciaal. Daarbij lopen alle lijnen op de foto direct naar Norris, wat het beeld heel krachtig maakt”, aldus de jury in haar toelichting.

De winnende foto toont volgens hen precies waar deze wedstrijd om draait: erkenning voor het fotografische vakmanschap dat de Formule 1 toegankelijk maakt voor miljoenen fans wereldwijd.

Tijdens de feestelijke uitreiking in Bleekemolens Race Planet in Amsterdam, gepresenteerd door Rob Kamphues, vielen ook de fotografen Victor Eleuterio en Arturo Perea in de prijzen. Zij ontvingen respectievelijk €1250 en €750 voor hun indrukwekkende werk.

Winnaar Peter J. Fox met Gea van Egmond, de weduwe van Peter van Egmond (Chris Schotanus)

De winnende foto’s van Peter’s F1 Racing Photo Contest:

De winnende foto van Peter J Fox

Victor Eleuterio werd tweede met zijn foto van de crash van Bortoleto in Brazilië

Dit artistieke shot van de Williams leverde de derde prijs op voor fotograaf Arturo Perea.

De wedstrijd, een initiatief van journalist Gerard den Elt, de nabestaanden van Peter van Egmond en FORMULE 1 Magazine, kende een overweldigende respons en kreeg de support van de FIA. Tientallen geaccrediteerde FIA-fotografen stuurden hun beste werk in uit het seizoen 2025. De internationale jury, bestaande uit Joe Saward, Steve Etherington, Steven Tee, Andreas Terlaak en Klaas Jan van der Weij, selecteerde daaruit de winnaar.

Peter van Egmond, die begin 2025 overleed, legde gedurende zijn 40-jarige carrière meer dan 500 Grands Prix vast. Hij was onder andere al sinds jaar en dag de huisfotograaf van FORMULE 1 Magazine. Deze wedstrijd eert niet alleen zijn nalatenschap, maar ook die van alle honderden collega-fotografen die de actie, snelheid en emotie van de Formule 1 week na week voor ons vastleggen. Een prachtige traditie die dankzij Peter’s F1 Racing Photo Contest de waardering krijgt die het verdient.

