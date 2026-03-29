Oscar Piastri heeft niet alleen zijn eerste race van het seizoen gereden, maar sloot deze ook nog af met een tweede plek. De McLaren-coureur pakte zo kostbare WK-punten, en is af van zijn ongewilde reeks van races waarbij hij vanaf de zijlijn moest toekijken. Toch is Piastri een klein beetje teleurgesteld met de timing van de safety car tijdens de GP Japan: ‘Het had interessant geweest om te zien wat er zonder de safety car was gebeurd’.

Na twee keer niet eens de licht te hebben zien uitgaan dit seizoen, kende Oscar Piastri in Japan een wereldstart. De Australiër schoot vanaf plek drie meteen naar de leiding van de race. Al gauw kwam George Russell terug van plek vier en ontstond een rondenlang gevecht tussen de twee coureurs. Na de eerste pitstops en een safety car-periode na de crash van Oliver Bearman, was het echter een andere Mercedes-coureur, Andrea Kimi Antonelli, die voor Piastri reed op plek één eindigde.

‘Jammer van de safety car’

Na de race wordt Piastri gevraagd hoe anders zijn race zou zijn verlopen, als de safety car er niet was geweest. “Het had interessant geweest om te zien wat er zonder de safety car was gebeurd”, geeft ook de Australiër toe. “Ik kon George (Russell, red.) namelijk achter me houden, en voor de pitstops waren we ook iets sneller. Het is jammer dat we niet de kans kregen om te zien wat er zonder de safety car was gebeurd.”

Toch overheerst de opluchting bij Piastri dat hij niet alleen race kon uitrijden, maar ook kostbare WK-punten pakte voor McLaren. “Voor ons om teleurgesteld te zijn met een tweede plaats, dat is eigenlijk wel een fijne situatie om je in te bevinden. We moeten nog wat meer uit de auto halen, maar we grepen elke kans die we kregen goed aan.”

Lees hier alles over de GP Japan

