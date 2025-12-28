Als eerste vrouwelijke race-engineer in de Formule 1 leeft Laura Müller (33) bij Haas haar droom. In gesprek over werken in een mannenwereld, de rol van Michael Schumacher, de klik met Esteban Ocon en meer. “Ik wilde zelf coureur worden.”
PREMIUM: Eerste vrouwelijke F1 race-engineer, Laura Müller, wilde zelf coureur worden
Gerard Bos
28 december 2025
