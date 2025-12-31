Veel coureurs lijken hun woorden tegenwoordig op een goudschaaltje te wegen. Noodgedwongen, want wie uit de school klapt, riskeert boetes van de FIA, hoon op social media en ook de camera’s van Drive to Survive registreren alles. “Snel zijn en races winnen is niet genoeg om te slagen in de autosport”, zegt communicatie-expert Alexandra Schieren.
PREMIUM: Het spel van F1-coureurs en media: ‘Zwijgen is zilver, spreken is goud’
Frank Woestenburg
31 december 2025
