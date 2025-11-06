De betonnen muur rondom het F1-circuit van São Paulo vormt de grens tussen twee werelden. Het poenerige karakter van de Formule 1 tegenover de bittere armoe van de bewoners in de aangrenzende favela. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Een reportage over leven en overleven aan de andere kant van de muur.
Of het maken van een avondwandeling door de favela van Interlagos een verstandig idee is? Met een serieuze blik monstert ze haar bezoek uit Nederland van top tot teen. Donker haar, bruine ogen, spijkerbroek, blauw T-shirt. Dan, na een korte overpeinzing: “Je kan op zich best doorgaan voor een Braziliaan. Maar één ding: hou je mond! Als ze horen dat je geen local bent, loop je wel een serieus risico.”
PREMIUM: Overleven in de favela van Interlagos, met uitzicht op het F1-circus
6 november 2025
