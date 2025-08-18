Over twee weken staat de Dutch GP 2025 op het programma. De organisatie ontving eerder de ESG Award voor de duurzaamste F1-race op de kalender. In tal van opzichten geldt Zandvoort als lichtend voorbeeld voor de Formule 1, die zich als doel heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Aanleiding genoeg voor een groen gesprek met Dimitri Bonthuis, manager duurzaamheid van de Dutch GP.

Loading