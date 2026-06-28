De Grand Prix van Oostenrijk kent op voorhand bijzondere verhaallijnen, mede door de ontknoping in de kwalificatie zaterdag. George Russell heeft alle kaarten in handen om terug te keren in de strijd om de titel, wat gaat Ferrari doen en wat kan Max Verstappen met een gerepareerde RB22 na zijn crash? We zetten deze en meer dingen voor je op een rij in onze preview.

1. Russell op jacht naar Antonelli

George Russell mag zondag vanaf de beste startplek vertrekken, maar de Brit kreeg de poleposition niet cadeau. Hij profiteerde optimaal van een crash van Verstappen in de slotfase van de kwalificatie. Waar rivaal Kimi Antonelli zijn snelle ronde moest afbreken, kon Russell net genoeg ‘liften’ om de pole toch nog veilig te stellen. Met zijn teamgenoot slechts op P4 kan Russell in de snelle Mercedes terrein goed maken in de titelstrijd. Een buitenkans dus voor de Brit, maar kan hij de druk aan en ervan profiteren?

2. De dreiging van Ferrari

Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden zaterdag in de kwalificatie hun tijden al staan toen Verstappen crashte en zo nestelde het Ferrari-duo zich knap op de tweede en derde startplek. Daarmee vormen ze een acuut gevaar voor de zegekansen van Russell, zéker gezien de goede starts van de Italiaanse bolides dit seizoen.

Bovendien zette de renstal de afgelopen flinke stappen qua snelheid. Ferrari introduceerde enkele updates en een frisse krachtbron, wat direct zijn vruchten lijkt af te werpen. De run naar de zware remzone bij de legendarische Turn 3 is lang; als Leclerc of Hamilton daar de leiding kan opeisen, kan Ferrari het Mercedes dankzij de sterke racesnelheid en het strategische voordeel van twee auto’s vooraan heel moeilijk gaan maken.

3. Vraagteken Verstappen: schade of niet?

Het was een even zeldzaam als teleurstellend beeld in de absolute slotfase van de kwalificatie: Max Verstappen die achterwaarts in de bandenstapels van Turn 9 gleed. De viervoudig wereldkampioen was vol in gevecht voor de poleposition op het thuiscircuit van Red Bull, maar verloor de controle over de achterkant.

De schade aan de RB22 leek aanzienlijk, zeker aan de vloer. Maar naar het zich liet aanzien hoefde Verstappen niet te vrezen voor al teveel schade. Met een gerepareerde bolide, startend vanaf P5, is Verstappen achter de top-4 een outsider voor het podium.

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