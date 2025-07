Er zijn nog twee races te gaan, maar de nieuwe wereldkampioen in de Formule E is bekend: Oliver Rowland. De coureur van Nissan had zondag in Berlijn aan een vierde plek genoeg om de titel veilig te stellen. De Brit deed dat in de tweede race van dit weekend in de Duitse hoofdstad. Daar was Robin Frijns in beide wedstrijden goed op weg, maar hij had pech.

Door het resultaat van zondag heeft Rowland 59 punten voorsprong op achtervolger en regerend wereldkampioen Pascal Wehrlein. De Duitser kan de Brit daardoor in het slotweekend in Londen niet meer inhalen. Zaterdag werd Wehrlein in de eerste van beide races in Duitsland nog wel tweede, maar daags erna eindigde hij buiten de top-tien en dat was samen met Rowlands P4 genoeg voor een beslissing in de titelstrijd.

Voor Robin Fijns zat er beide dagen geen succes in, hoewel de Nederlander goed in vorm bleek. In de bolide van Envision deed hij beide keren mee om de podiumplaatsen, maar zaterdag brak een gemis aan Attack Mode hem op en zondag viel hij uit. De winst ging zaterdag naar Mitch Evans, zondag naar Nick Cassidy.

De Vries ontbreekt

Nyck de Vries ontbrak overigens in Berlijn. De Formule E-kampioen van 2021 had verplichtingen met Toyota: hij reed de 6 uur van São Paulo in het World Endurance Championship. Daarin speelde hij met zijn team een bijrol in de Hypercarklasse. In Londen zit hij bij de seizoensafsluiting van de Formule E weer achter het stuur van de Mahindra-bolide.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.