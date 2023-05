George Russell heeft, niet voor het eerst, kritiek geuit op de richting die de Formule 1 opgaat wat betreft het inhalen. Hij vindt dat de DRS-zones die in Bakoe zonder overleg met coureurs werden ingekort, het inhalen en spektakel niet bevorderen. De Brit kreeg bijval van onder meer Ferrari-coureur Charles Leclerc.

“Ik denk dat de Formule 1 de verkeerde kant opgaat met het inhalen”, aldus Russell tijdens een persesessie in Miami. “Het is dit jaar met deze auto’s al moeilijker om iemand te volgen, laat staan om in te halen. Het is frustrerend, want je wilt racen en vechten, maar je zit vast achter iemand die langzamer is. En het verkorten van de DRS-zones bevordert het inhalen ook niet.” In Bakoe waren er mede daardoor weinig inhaalmanoeuvres te zien.

Max Verstappen herhaalde dat hij ‘het liefst helemaal zonder DRS’ zou willen racen. “Maar dat is niet mogelijk. De auto’s zijn zwaar, stijver en iedereen rijdt min of meer dezelfde lijnen. Nu teams steeds meer downforce vinden, wordt het nog moelijker om te volgen.” In Miami zijn opnieuw twee DRS-zones ingekort. “Red Bull heeft die niet nodig”, grapte Lando Norris. “Voor ons kunnen die niet lang genoeg zijn. Maar inhalen”, zo nuanceerde de Brit, “heeft niet alleen met DRS te maken.”