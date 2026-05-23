Winnaar George Russell toonde zich niet alleen blij na de sprintrace in Montreal, maar ook diplomatiek. Dat teamgenoot Kimi Antonelli na afloop stelde dat hij van de baan werd geduwd door de Engelsman, liet die laatste maar even begaan. “Het was een mooi duel.”

Toch zal er een stevig woordje over worden gesproken binnen Mercedes. Antonelli had een punt met zijn kritiek aan het adres van Russell. Die wilde daar dus niet op ingaan. “Ik ben vooral blij dat we hier allebei heelhuids staan na de race”, klonk het in de eerste reactie na de finish. “En blij met de zege.”

Russell had die nodig na een slecht weekend in Miami, waar hij Antonelli voor de derde keer in vier GP’s zag winnen. De sprintpole en -zege doen de Brit goed, al liep hij maar twee puntjes in op de Italiaan. Het hielp Russell daarbij dat Lando Norris in de McLaren tweede werd.

“Het resultaat biedt hoop voor de kwalificatie vanmiddag. Daar kijk ik naar uit, net als naar de race zondag. Want we hebben een lange break gehad en nu kunnen we weer lekker in het ritme komen met zes GP’s in acht weken.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.