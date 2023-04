Yuki Tsunoda was verrast toen hij vernam dat zijn teambaas Franz Tost eind dit jaar stopt bij AlphaTauri. “Ik heb hem onlangs nog gesproken, maar hij heeft er niets over gezegd.”

Ja, hij had geruchten gehoord dat Tost zou gaan stoppen. Dat verklapte de teambaas onlangs al tegenover Formule1.nl. “Voor mijn 70e ben ik hier weg”, bekende hij. Nu blijkt dat Tost nog eerder vertrekt. Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies zal Tost na dit jaar bij AlphaTauri opvolgen als teambaas.

“Hij heeft me altijd gesteund sinds ik bij het team kwam”, aldus Tsunoda, “en gaf me altijd goede feedback en advies. Hij was ook eerlijk en direct, wat ik waardeer.” Volgens de Japanner, bezig aan zijn derde jaar bij AlphaTauri, heeft Tost in bijna twee decennia bij Red Bulls opleidingsteam veel betekend voor jonge coureurs. “Ik ben daar een van. Ik hoop dat hij gelukkig wordt met wat hij gaat doen. We hebben nog twintig races om hem blij te maken.”