Het wordt weer zweten voor de Formule 1-coureurs dit weekend. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten is het tropisch warm, met de kwalificatie op vrijdag en de sprintrace op zaterdag letterlijk en figuurlijk in het heetst van de strijd in Austin. Een schrale troost: zo benauwd en klam als in Qatar – waar menig rijder er bijkans aan onderdoor ging – zal het niet zijn in Texas.

Vrijdag 20 oktober

De eerste dag van het raceweekend is meteen de warmste van de drie. Het kwik stijgt tot 35 graden overdag, waarbij het tijdens de kwalificatie op z’n hoogtepunt zal zijn. Eerder op de dag is het ook al warm, tijdens de vrije training moeten Max Verstappen en consorten de 32 graden trotseren.

Zaterdag 21 oktober

Waar er vrijdag nog een miniem briesje staat, zal het zaterdag nagenoeg windstil zijn op het Circuit of the Americas. Dat betekent dat de warmte zich voor de coureurs laat voelen tijdens de sprint shootout en de sprintrace: het wordt weer zweten. Zo erg als in Qatar wordt het niet, want de luchtvochtigheid bedroeg daar 75 procent. In Austin is dat ‘slechts’ 40 procent. De temperaturen variëren vandaag van 32 graden in de shootout tot 35 graden in de sprintrace. Die wordt dus in het heetst van de strijd in Austin verreden.

Zondag 22 oktober

Tijdens de Grand Prix zullen de temperaturen iets dalen ten opzichte van een dag eerder. De luchtvochtigheid is wel hetzelfde, maar wordt op de zondag ‘slechts’ 28 tot 31 graden tijdens de race. De wind neemt iets toe ten opzichte van de zaterdag, maar zal vermoedelijk geen grote rol gaan spelen.

