Om het fatale ongeluk van zijn goede vriend en collega Elio de Angelis in 1986 een plek te geven, begint Formule 1-coureur Stefan Johansson uit het niets te schilderen. Met succes ruilt de Zweed het circuit in voor canvas. “De juiste kleur vinden: dat is echt het moeilijkste.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Johansson.

Veel autosportliefhebbers denken met weemoed terug aan de jaren 80. De raceauto’s uit die tijd zijn supersnel en gevaarlijk. Opmerkelijk genoeg zijn er, in verhouding tot de decennia daarvoor in de Formule 1, weinig dodelijke ongelukken. Tot die noodlottige testdag op Paul Ricard in 1986, waarbij de talentvolle Elio de Angelis op tragische wijze om het leven komt. “Ik was daar met Alain Prost en Jacques Lafitte”, blikt Johansson terug. “We stopten bij het ongeval en renden naar zijn auto. Maar die stond in brand, we konden gewoon niets doen. Dat greep me heel erg aan en ik had het er zwaar mee. Vreemd genoeg heeft dat mij aan het schilderen gezet. Vraag me niet waarom, want ik had helemaal niets met schilderen. Maar ik besloot ineens een canvas, verf en penselen te kopen. Ik wilde iets doen ter nagedachtenis aan Elio.”

Johansson vertelt dat hij als door de bliksem wordt getroffen en zich een nieuwe wereld voor hem opent. Sindsdien is hij niet meer gestopt met schilderen. De Zweed heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een kunstenaar van naam en heeft studio’s in Californië en Londen. “Ik kan er inmiddels bijna van leven, maar dat is het niet het doel. Het gaat mij meer om het plezier dat ik hiermee beleef. Je komt in een geweldige gemoedstoestand, het is bijna een therapeutisch proces. En bovenal, als je elke dag kunt doen wat je leuk vindt, dan is dat niet verkeerd om zo je leven te leiden, toch?”

