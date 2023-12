Max Verstappen is zonder twijfel een van de grootste sporters van dit moment. Toch moet Verstappen op bepaalde vlakken grote namen als Cristiano Ronaldo, Neymar en Lionel Messi voor zich zulden. Dat geldt bijvoorbeeld voor hoe vaak er naar hem gezocht is op Google.

Wie was dit jaar de meest ‘gegoogelde’ sporter ter wereld? Met 199 miljoen zoekopdrachten luidt het antwoord op die vraag luidt voor 2023 Cristiano Ronaldo. In de door Google zelf bekendgemaakte top-20 neemt Verstappen een verdienstelijke elfde plek in. De Nederlander was ruim 34 miljoen keer onderwerp van een zoekvraag op Google, net iets minder vaak dan nummer 10 Lewis Hamilton.

Zij zijn overigens de enige Formule 1-coureurs in de top-20. Daarin staan verder veel NBA-sterren en voetballers. Zo vormen Neymar en Lionel Messi samen met Ronaldo de top-3 van de lijst van Google.

Meest ‘gegoogelde’ sporters in 2023:

Cristiano Ronaldo, voetbal (199 miljoen keer) Neymar, voetbal (140 miljoen keer) Lionel Messi, voetbal (104 miljoen keer) LeBron James, basketbal (72 miljoen keer) Virat Kohli, cricket (68 miljoen keer) Kylian Mbappé, voetbal (63 miljoen keer) Carlos Alcaraz, tennis (60 miljoen keer) Novak Djokovic, tennis (58 miljoen keer) Erling Haaland, voetbal (40 miljoen keer) Lewis Hamilton, Formule 1 (34 miljoen) Max Verstappen, Formule 1 (34 miljoen) Aaron Rodgers, American football (33 miljoen keer) Jude Bellingham, voetbal (32 miljoen keer) Stephen Curry, basketbal (28 miljoen keer) Karim Benzema, voetbal (28 miljoen keer) Connor McGregor, vechtsport (27 miljoen keer) Kyrie Irving, basketbal (26 miljoen keer) Rafael Nadal, tennis (26 miljoen keer) Jake Paul, vechtsport (24 miljoen keer) Kevin Durant, basketbal (23 miljoen keer)

