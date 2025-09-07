Max Verstappen heeft de Grand Prix van Italië op indrukwekkende wijze gewonnen. De Red Bull-coureur moest na de eerste ronde de leiding in de race afstaan, maar herstelde zich razendsnel en reed vervolgens een gecontroleerde race naar de overwinning.

“Het was een geweldige dag voor ons,” glunderde Verstappen na afloop. “We hadden wat pech in de eerste ronde, maar daarna vlogen we. De auto reed erg goed en ik kon het tempo bepalen in de eerste stint. Daarna stopten we op het juiste moment en op de harde band kun je wat meer pushen. We hebben het op een geweldige manier uitgevoerd als team. We zaten er het hele weekend bovenop en het is fantastisch om hier te winnen.”

De race begon chaotisch met veel actie in de eerste ronde, maar Verstappen wist zich snel te herpakken. “Ik merkte gelijk dat de snelheid er goed in zat,” zei hij. “In het begin moest alles zich nog een beetje ontvouwen, want er waren veel gevechten op de baan. Maar daarna kon ik snel de leiding weer overnemen.”

Het circuit van Monza, ook wel de ‘Temple of Speed’, blijft een iconische plek voor Formule 1-fans. Voor Verstappen maakt dat de overwinning extra bijzonder. De Nederlander straalde vertrouwen uit, maar blijft voorzichtig over kansen voor de rest van het seizoen. “We gaan het zeker proberen. We doen het stap voor stap en race voor race. Maar dit was natuurlijk een ongelooflijk weekend.”