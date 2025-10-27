Samen met verslaggever André Venema blikken we vanuit de paddock in Mexico-Stad terug op de Grand Prix van Mexico. Lando Norris pakte zijn allereerste zege en neemt daarmee de leiding in het WK over, terwijl teamgenoot Oscar Piastri niet verder kwam dan P5. Max Verstappen haalde opnieuw het maximale eruit en finishte als derde, vlak achter Charles Leclerc. De titelstrijd blijft daarmee volop spannend!

Daarnaast vertelt André over zijn belevenissen in de pitbox van Racing Bulls en de opvallende uitspraak van oud-F1-coureur Stefan Johansson over Verstappen. Dit en meer hoor in je in deze update! Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de aflevering op YouTube:



