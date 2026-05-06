Hermano da Silva Ramos, tot voor kort de oudste nog levende voormalig F1-coureur, is op 100-jarige leeftijd overleden in Frankrijk. Hij werd geboren in Parijs op 7 december 1925. Woensdag werd bekend dat hij op 4 mei 2026 is overleden. Ramos reed tussen 1955 en 1956 zeven Grands Prix voor Gordini en maakte daarmee deel uit van de spartaanse beginjaren van het Formule 1-wereldkampioenschap.

Zijn beste resultaat behaalde hij in de Grand Prix van Monaco in 1956, waar hij met een vijfde plaats twee punten scoorde in zijn Gordini Type 16. Zijn laatste optreden in de sport volgde later dat jaar tijdens de Grand Prix van Italië, waar hij na slechts drie ronden moest opgeven door motorproblemen. Naast zijn F1-loopbaan was Ramos ook actief in de 24 uur van Le Mans en de Mille Miglia.

Oude garde

Met zijn overlijden verandert ook de historische ranglijst van de oudste nog levende F1-coureurs. Op 8 april 2023 werd Ramos zelf de oudste nog levende coureur, nadat Kenneth McAlpine op 102-jarige leeftijd overleed. McAlpine was destijds de oudste nog levende coureur die ooit in het wereldkampioenschap had gereden. Slechts één andere coureur bereikte eveneens de leeftijd van 100 jaar: Paul Pietsch, die in de beginjaren van de koningsklasse in drie Grands Prix aan de start verscheen.

Na het overlijden van Ramos is John Rhodes uit Groot-Brittannië de oudste nog levende Formule 1-coureur. Hij nam deel aan één race: de Britse Grand Prix van 1965. Op het moment van schrijven is Rhodes 98 jaar, 8 maanden en 18 dagen oud; hij werd geboren op 18 augustus 1927 in Wolverhampton. De oudste nog levende Grand Prix-winnaar en wereldkampioen blijft Sir Jackie Stewart, de laatst overgebleven kampioen uit de jaren zestig. Hij blaast in juni 87 kaarsjes uit.

