Kimi Antonelli zet de toon in Monaco. De WK-leider is in de derde vrije training de snelste op het stratencircuit, gevolgd door Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De sessie wordt enige tijd stilgelegd doordat Oliver Bearman een rode vlag veroorzaakt.

De coureurs kussen om 12.30 lokale tijd het asfalt voor de generale repetitie voor de belangrijkste kwalificatie van het seizoen. In deze laatste vrije training kunnen ze de laatste dingen aan de setup tweaken voor het spektakelstuk later vandaag.

De Ferrari’s hebben in de eerste en tweede vrije training de toon gezet en gaan nu ook weer als favoriet de sessie in. Dat geldt niet voor het team van Cadillac. Eerst meldt Valtteri Bottas dat er rook uit zijn remmen komt en hij rijdt in slakkentempo terug naar de pitstraat. Dan begint er bij teamgenoot Sergio Pérez ook wat te smeulen in het remsysteem en de Mexicaan duikt ook direct naar binnen richting zijn monteurs.

Alle coureurs rijden op de zachte band en de baan wordt met de minuut sneller. Ook zoeken zij steeds meer de limiet op en komen steeds meer in het ritme van Monaco. Na een half uur staat echter niet Ferrari maar Mercedes bovenaan de tijdenlijst. WK-leider Antonelli is liefst twee tienden sneller dan lokale held Leclerc.

In het laatste deel van de sessie gaan de coureurs, voorzien van een nieuwe set banden, er nogmaals goed voor zitten. De Italiaanse coureur in dienst van Mercedes gaat als een raket over de baan en duikt als eerste onder de 1:13. De Ferrari-coureurs en teamgenoot Russell bijten zich stuk op de tijd van Antonelli, maar komen niet in de buurt.

Dan wordt er met nog een kwartier op de klok gezwaaid met de rode vlag. Oliver Bearman klapt bij Hotel Paris in de vangrail en het is einde oefening voor de Brit. De marshals hebben iets meer tijd nodig dan gedacht om de boel gereed te krijgen en de teams en coureurs staan ongeduldig in de pitstraat te wachten. Wanneer er nog maar vier minuten resteren worden ze weer losgelaten.

Niemand kan zijn tijd nog verbeteren en zo sluit Antonelli de derde vrije training als snelste af, gevolgd door Leclerc en Hamilton. Verstappen blijft steken op P5 en geeft bijna een seconde toe op de jonge Italiaan.

De kwalificatie begint vanmiddag om 16.00 uur.

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