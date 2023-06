We hebben een mooie Vaderdagactie voor je! We geven namelijk 15 x 2 weekendkaarten weg voor de Max Verstappen Tribune bij de Grand Prix van België. Je ontvangt hierbij ook nog een t-shirt en een travelbag. Doe mee en wie weet ga jij met je vader (of moeder) naar deze F1-race in Spa.

Ga snel naar formule1.nl/win/ om kans te maken op dit waanzinnige pakket ter waarde van €550. Waar wacht je nog op? Meedoen kan tot en met 18 juni 2023. Zien we je daar?