Fotograaf Frits van Eldik is verknocht aan autosport en Formule 1. Vanwege zijn passie voor snelheid, maar vooral vanwege de veelzijdigheid van de sport. In zijn fotoboek ‘Racing Imagination’ komen kunst en sport samen. “Het liefst maak ik ook dingen die aan de muur kunnen hangen. In die zin ben ik iemand die meer gaat voor de schoonheid van het beeld dan voor de nieuwswaarde”, vertelt Van Eldik.

Frits van Eldik vertelde eerder in een interview met FORMULE 1 Magazine over zijn werk. “De grap is eigenlijk dat in een raceweekend alle facetten van fotografie samenkomen. Tijdloze portretten, nieuwsfoto’s, landschapsfotografie en natuurlijk de auto’s en ook steeds onder wisselende omstandigheden qua weer en licht. En dat is wat Formule 1-fotografie altijd leuk en uitdagend maakt, waarbij ik voor mezelf de lat steeds opnieuw een stukje hoger probeer te leggen. Ik sta bij voorkeur op plekken waar collega’s niet staan. Het liefst maak ik ook dingen die aan de muur kunnen hangen. In die zin ben ik iemand die meer gaat voor de schoonheid van het beeld dan voor de nieuwswaarde.”

Van Eldik is minder gefocust op spectaculaire crashfoto’s. “Als je op de goede plek staat, kan iedere F1-fotograaf een mooie crashfoto maken. Begrijp me goed, ik leef nog steeds op als er nieuws te maken of te fotograferen valt. Maar nieuwsfotografie is een vak apart en daarbij speelt toeval vaak een grote rol. Ik vind het mooier als ik met voorbedachte race aan de slag ga met een idee in mijn hoofd en dat ik het kan uitvoeren op een manier waar ik trots op kan zijn.”

Bij Van Eldik schuilt achter iedere foto een verhaal. Over de foto boven, zegt Van Eldik: “Dat is een pitstop van Lewis Hamilton in 2009 met McLaren. Hier had ik me vooraf voorgenomen dat ik de beweging wilde vastleggen. Maar het was op het Shanghai International Circuit in China. Deze foto is gemaakt vanuit het mediacentrum, op grote afstand, door twee lagen glas heen. Als je de camera maar iets beweegt, heb je niets. Maar daar hou ik van, een beetje risico nemen voor een beeld dat anderen niet hebben. De foto is niet overal even scherp, vanwege de twee lagen glas, maar daardoor wel enorm intens, vol met de actie en dramatiek die nu eenmaal bij een pitstop horen.”

Monaco 2018

Wanneer je Frits van Eldik vraagt op welke foto uit zijn collectie hij het meest trots is, komen alle foto’s aan bod. De één springt er voor hem uit vanwege de belichting, de ander vanwege de oogopslag of de compositie. Maar als er dan toch gekozen moet worden, komt de Soestenaar toch snel uit bij zijn fotoreportage over de Grand Prix van Monaco in 2018. Vanuit de heuvels rond Monaco fotografeerde hij het prinsdom in al haar schoonheid, waarbij de auto’s slechts een bijrol vervullen.

Monaco 2018 (Frits van Eldik)

Van Eldik: “Ik heb deze foto’s gemaakt vanuit La Turbie, dat boven in de heuvels ligt. Ik kwam er al jarenland en dacht altijd: ik wil vanaf hier nog eens de start fotograferen. Maar de afstand bedraagt 2,1 kilometer, dus de kans van slagen is niet zo groot, vanwege de warmte of de wolken die tegen de bergen hangen. Ik heb besloten om toch een keer mijn kans te wagen, met ondersteuning van enkele anderen. Ik heb die bewuste dag acht camera’s op statieven neergezet met acht verschillende lenzen en afstandsbediening voor iedere camera. Door een verrekijker heb ik naar de start gekeken, in de wetenschap dat ik slechts een paar seconden de tijd had om het beeld te maken dat ik wilde. Een aantal foto’s uit de serie is heel goed gelukt en daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Op een groot formaat komen deze foto’s goed tot hun recht. Om die reden had ik ze nooit aangeboden aan een krant of magazine, want dan zie je niet het effect van de foto. Maar hier wel.

Het was voor mij een heel bijzonder project. Ik had voor deze foto’s vier mannen meegenomen, die vier dagen lang al op de berg waren om de beste plek te zoeken. Iedere keer kwamen ze terug naar beneden en zeiden ze: het kan niet. Op de zondag begon het ook nog eens heel hard te waaien, maar achteraf gezien was dat mijn redding. Door de kou heb ik deze foto’s toch kunnen maken. Oftewel, de factor geluk heeft hier een grote rol gespeeld.”

De lieve blik van Max

Een mooie zwartwit foto van Frits van Eldik is van Max Verstappen, zittend op een Pirelli-band, die met een lieve glimlach recht de camera inkijkt.

Max Verstappen (Frits van Eldik)



Van Eldik: “Dit is voor mij een typische Max-foto. Deze foto is gemaakt bij het poseren voor de traditionele groepsfoto aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, toen hij voor de eerste keer wereldkampioen werd. Het was de laatste keer dat hij nummer 33 droeg, sinds zijn wereldtitel rijdt hij immers met nummer 1. Die groepsfoto’s verkoop je nooit, daar valt niets aan te verdienen, dus het had geen zin om die te maken. Ik had mijn camera op de grond gelegd en riep even naar Max: ‘Kijk even in die camera’, wijzend op de grond. En dat deed hij. Op de foto zie je een ontspannen Max en het beeld is zo gedetailleerd, dat je ieder haartje in zijn gezicht ziet. Dat maakt het mooi.”

