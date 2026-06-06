In samenwerking met Verstappen Travel geeft FORMULE 1 Magazine ook dit jaar weer 10 x 2 exclusieve weekendtickets weg voor de Max Verstappen Tribune bij de GP België in Spa-Francorchamps, van 17 tot en met 19 juli!

Wil jij samen met je zoon of je vader naar de Formule 1 in België om Max Verstappen live in actie te zien, ren dan naar de winkel voor de extra dikke vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine of bestel het blad hier online.

De weekendtickets op de Max Verstappen Tribune zijn genummerde zitplaatsen met uniek uitzicht op de baan en alle actie, ook met een tv-scherm. Bij ieder ticket hoort bovendien een Verstappen Travel Goodie met Orange Army T-shirt en maak je kans op unieke prijzen. Deze winactie is ‘powered by Verstappen Travel’. Lees alle informatie in FORMULE 1 Magazine.

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