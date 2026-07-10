De winnaars van onze winacties in de speciale Vaderdag Editie van FORMULE 1 Magazine zijn bekend. Het gaat om een unieke Driving Experience van Bleekemolens Race Planet op het circuit van Zandvoort en 10×2 weekendkaarten op de Max Verstappen Tribune bij de GP van België (17-19 juli).

Er kwamen na het uitkomen van onze Vaderdag Editie honderden inzendingen binnen op de redactie. Hier zijn de volgende winnaars uit tevoorschijn gekomen:

Driving Experience

Yoran Hagen uit Elst heeft voor zijn vader een Driving Experience gewonnen op Circuit Zandvoort ter waarde van €495. Zowel Yoran als zijn vader hebben een zware periode achter de rug, dus deze prijs is hun van harte gegund! Vanzelfsprekend zullen we aan hun Driving Experience aandacht besteden in één van onze volgende uitgaven.

Max Verstappen Tribune

In samenwerking met Verstappen Travel kunnen we 10×2 weekendkaarten weggeven voor de Max Verstappen Tribune tijdens de GP van België op Spa-Francorchamps, inclusief een Verstappen Travel Goodie met Orange Army T-shirt.

De tien winnaars zijn: Diederik Marsman (Kwintsheul), Dennis Witvers (Enschede), Sanne Punter (Hommerts), Roland Vermeij (Zoetermeer), Paul de Jong (Tilburg) , Dylano Tuin (Heemskerk), Jan Masmeijer (Bodegraven), Maud Vrij (Breukelen), Anna van der Heide (Grou) en Fleur de Graaf (Noordwijk). Van harte gefeliciteerd!

Alle winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. En natuurlijk rekenen we op leuke foto’s via social media (@formule1.nl).

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.