Andrea Kimi Antonelli heeft de GP Japan gewonnen! De jonge Mercedes-coureur pakte hiermee niet alleen zijn tweede zege op rij – de eerste Italiaan sinds Alberto Ascari die dit voor elkaar kreeg – maar stoot ook teamgenoot George Russell van de eerste plaats in het coureurskampioenschap af. Het is voor het eerste dat de Italiaan – de jongste kampioenschapsleider ooit – het wereldkampioenschap leidt. Mercedes houdt wel stevig de leiding in handen bij de constructeurs.

George Russell zakt terug naar plek twee, nadat hij op Suzuka net niet het podium behaalde. De twee Ferrari-coureurs, Charles Leclerc en Lewis Hamilton, en regerend wereldkampioen Lando Norris maken de top-vijf momenteel compleet. Oscar Piastri heeft met zijn eerste finishplaats van het seizoen zich naar plek zes gevochten en wordt op de voet gevolgd door Oliver Bearman en Pierre Gasly. Max Verstappen valt ondertussen terug naar plek negen, na zijn achtste finishplaats op Suzuka. Liam Lawson maakte de top-tien compleet.

Bekijk de hele WK-stand na de GP Japan hier:

WK-stand na GP Japan

Coureur Team Punten 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 72 2 George Russell Mercedes 63 3 Charles Leclerc Ferrari 49 4 Lewis Hamilton Ferrari 41 5 Lando Norris McLaren 25 6 Oscar Piastri McLaren 21 7 Oliver Bearman Haas 17 8 Pierre Gasly Alpine 15 9 Max Verstappen Red Bull 12 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 12 Isack Hadjar Red Bull 4 13 Carlos Sainz Williams 2 14 Gabriel Bortoleto Audi 2 15 Franco Colapinto Alpine 1 16 Esteban Ocon Haas 1 17 Nico Hülkenberg Audi 0 18 Alexander Albon Williams 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Pérez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

