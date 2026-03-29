Andrea Kimi Antonelli heeft de GP Japan gewonnen! De jonge Mercedes-coureur pakte hiermee niet alleen zijn tweede zege op rij – de eerste Italiaan sinds Alberto Ascari die dit voor elkaar kreeg – maar stoot ook teamgenoot George Russell van de eerste plaats in het coureurskampioenschap af. Het is voor het eerste dat de Italiaan – de jongste kampioenschapsleider ooit – het wereldkampioenschap leidt. Mercedes houdt wel stevig de leiding in handen bij de constructeurs.
George Russell zakt terug naar plek twee, nadat hij op Suzuka net niet het podium behaalde. De twee Ferrari-coureurs, Charles Leclerc en Lewis Hamilton, en regerend wereldkampioen Lando Norris maken de top-vijf momenteel compleet. Oscar Piastri heeft met zijn eerste finishplaats van het seizoen zich naar plek zes gevochten en wordt op de voet gevolgd door Oliver Bearman en Pierre Gasly. Max Verstappen valt ondertussen terug naar plek negen, na zijn achtste finishplaats op Suzuka. Liam Lawson maakte de top-tien compleet.
Bekijk de hele WK-stand na de GP Japan hier:
WK-stand na GP Japan
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|2
|George Russell
|Mercedes
|63
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|49
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|41
|5
|Lando Norris
|McLaren
|25
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|21
|7
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|9
|Max Verstappen
|Red Bull
|12
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|Audi
|0
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
