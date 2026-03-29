Andrea Kimi Antonelli heeft de GP Japan gewonnen! De jonge Mercedes-coureur pakte hiermee niet alleen zijn tweede zege op rij – de eerste Italiaan sinds Alberto Ascari die dit voor elkaar kreeg – maar stoot ook teamgenoot George Russell van de eerste plaats in het coureurskampioenschap af. Het is voor het eerste dat de Italiaan – de jongste kampioenschapsleider ooit – het wereldkampioenschap leidt. Mercedes houdt wel stevig de leiding in handen bij de constructeurs.

George Russell zakt terug naar plek twee, nadat hij op Suzuka net niet het podium behaalde. De twee Ferrari-coureurs, Charles Leclerc en Lewis Hamilton, en regerend wereldkampioen Lando Norris maken de top-vijf momenteel compleet. Oscar Piastri heeft met zijn eerste finishplaats van het seizoen zich naar plek zes gevochten en wordt op de voet gevolgd door Oliver Bearman en Pierre Gasly. Max Verstappen valt ondertussen terug naar plek negen, na zijn achtste finishplaats op Suzuka. Liam Lawson maakte de top-tien compleet.

Bekijk de hele WK-stand na de GP Japan hier:

WK-stand na GP Japan

CoureurTeamPunten
1Andrea Kimi AntonelliMercedes72
2George RussellMercedes63
3Charles LeclercFerrari49
4Lewis HamiltonFerrari41
5Lando NorrisMcLaren25
6Oscar PiastriMcLaren21
7Oliver BearmanHaas17
8Pierre GaslyAlpine15
9Max VerstappenRed Bull12
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull4
13Carlos SainzWilliams2
14Gabriel BortoletoAudi2
15Franco ColapintoAlpine1
16Esteban OconHaas1
17Nico HülkenbergAudi0
18Alexander AlbonWilliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PérezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

