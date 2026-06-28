George Russell doet dankzij een nieuwe overwinning in Oostenrijk goede zaken in het eindklassement. Lewis Hamilton was hem na de GP van Catalonië in Barcelona gepasseerd, maar dankzij de zege in Spielberg bezet Russell opnieuw de tweede plaats. Het gat naar teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli bedraagt nog 40 WK-punten. Max Verstappen nadert dankzij een knappe podiumplaats de zesde plek van Charles Leclerc.

Bekijk hieronder de actuele WK-stand na de GP van Oostenrijk:

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