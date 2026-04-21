Kimi Antonelli leidt het Formule 1-kampioenschap na twee opeenvolgende overwinningen. De negentienjarige Italiaan is daarmee de jongste F1-leider ooit. Reden genoeg voor de Italiaanse media om groots uit te pakken. Misschien iets te groots, vindt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“In Italië wil iedereen het hebben over wereldkampioenschappen en komen er vergelijkingen met Senna naar boven. Dat vind ik niet prettig om te lezen. Hij is negentien jaar oud,” waarschuwt Wolff tijdens een online mediasessie.

Zelf ziet de Oostenrijker een coureur die zich precies ontwikkelt zoals Mercedes had gehoopt. Zijn eerste seizoen bracht grote momenten, maar ook moeilijke. Dat hoorde erbij. “Nu zijn we in het tweede jaar en hij blijft zich ontwikkelen op een manier die we hadden verwacht en voorspeld.”

In de titelstrijd heeft Antonelli teamgenoot George Russell negen punten achter zich gelaten. Binnen het team wisselt Mercedes bewust tussen steun en topprestaties. “Er zijn momenten waarop we een arm om hem heen slaan. Andere keren oefenen we meer druk uit. Maar alles komt samen zoals verwacht.”

