Een Nederlandse YouTuber met ruim tien miljoen abonnees kreeg toegang tot de Formule 1-wereld en liep een dag lang mee met Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. In de video krijg je niet alleen het dagelijks leven van de Japanner te zien, maar wordt ook zijn kwetsbare kant blootgelegd.

Stan Browney, wiens echte naam Stan Bruininck is, is een Nederlandse fitfluencer en YouTuber. De Naaldwijker kreeg exclusieve toegang tot Tsunoda en vergezelde hem een volledige dag tijdens een raceweekend. Niet alleen in de paddock maar ook daarbuiten.

In de video zien we zijn intensieve ochtendworkout tot de gezamenlijke warming-up en een wandeling door de pitlane. Daarnaast gaat Tsunoda openhartig in op zijn leven naast het circuit, de cultuurshock van Japan naar Europa en blikt hij uitgebreid terug op zijn crash in Imola. “Ik dacht dat mijn arm eraf zou vliegen!”

Bekijk de volledige video hieronder.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.