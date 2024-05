Vandaag is het 30 jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op Imola. Fotograaf Georges De Coster stond dat weekend in de pitbox van de Braziliaanse racelegende en legde zijn laatste momenten vast. “Ik krijg daar nog altijd kippenvel van.”

De fotograaf merkte dat Senna het hele weekend al van slag was. “Ik herinner mij vooral die zondag voordat hij de laatste keer de pitbox uitreed”, zegt De Coster in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Hij had een melancholische blik op zijn gezicht, zo van: ‘Ofwel het loopt goed af, of het loopt slecht af’.”

“Ik sprak met Josef Leberer, de trainer van Senna destijds,” vult André Venema aan. “Hij stond voor de start van de race naast de Braziliaan bij de Williams-bolide. De naam van Ferrari-coureur Gerhard Berger werd omgeroepen over het circuit en alle tifosi begonnen te juichen. Senna moest glimlachen omdat ze zo enthousiast reageerden op de naam van zijn goede vriend. Dat was de laatste keer dat Leberer hem zag lachen.”

Verder komen in deze podcast andere mooie verhalen over Senna aan bod en wordt er stil gestaan bij Roland Ratzenberger, de Formule 1-coureur die een dag daarvoor verongelukte op Imola. Collega Frank Woestenburg blikt terug op een interview dat hij had met de ouders van de Oostenrijker. Dit en meer in deze uitzending waarbij vanuit de redactie André Venema en Bas Holtkamp aansluiten.

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.