Voormalig Ferrari-topman Jean Todt doet een boekje open over de gesprekken die hij in 1993 voerde met Ayrton Senna. De legendarische Braziliaan was bereid om de overstap te maken naar Ferrari, maar Todt was gedwongen die samenwerking uit te stellen; het team had Gerhard Berger en Jean Alesi al vastgelegd. De Fransman herinnert zich een lang gesprek in een hotelkamer met Senna, die uiteindelijk moest uitwijken naar het team van Williams.

Tijdens een gastoptreden in de High Performance-podcast legde Todt uit hoe hij en Senna in 1993 spraken over een contract bij Ferrari. De Fransman was net benoemd tot teambaas en wilde maar wat graag met de Braziliaan in zee gaan. “De eerste coureur waar ik echt van droomde, was Ayrton Senna”, vertelde hij. “Dat was tijdens de Grand Prix van Monza in 1993. Ik herinner me dat hij naar mijn kamer kwam – we verbleven in hetzelfde hotel – en dat we een lange nacht hebben gesproken over zijn komst naar Ferrari. Hij wilde graag komen.”

‘Daarom koos hij voor Williams’

“Hij wilde komen, maar wel al in 1994”, aldus Todt. “Alleen hadden wij al contracten met Gerhard Berger en Jean Alesi. Dus ik zei tegen hem dat ’94 niet mogelijk was. Hij antwoordde: ‘F1-contracten zijn niet belangrijk.’ Maar ik vind een contract juist wél belangrijk. Ik stond aan het hoofd van het F1-team en kon praten over een contract voor 1995, maar hij wilde per se in 1994 komen. Daarom koos hij uiteindelijk voor Williams.”

Senna verruilde McLaren voor het team uit Grove, in de hoop ooit nog voor Ferrari te kunnen racen. Het is algemeen bekend dat hij zijn carrière – zoals zoveel coureurs – wilde afsluiten bij de Scuderia. Door zijn fatale ongeluk tijdens de Grand Prix van San Marino is dat droomhuwelijk er nooit gekomen.

