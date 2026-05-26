Het is een publiek geheim dat Oliver Bearman bij Haas wordt klaargestoomd voor een toekomstige rol bij Ferrari. De Engelsman staat nog altijd onder contract bij de Scuderia en reed in 2024 al één race in het rood, toen hij mocht invallen voor Carlos Sainz. Een vast stoeltje bij Ferrari bemachtigen blijft het ‘ultieme doel’ voor Bearman, maar wat hem betreft zit er geen houdbaarheidsdatum op die droom. Voorlopig richt hij zich volledig op zijn taken bij Haas.

Bearman is na zijn debuutjaar opnieuw sterk aan het seizoen begonnen bij de Amerikaanse renstal. In de eerste vijf races verzamelde hij achttien WK-punten, mede dankzij een knappe vijfde plaats tijdens de GP van China. Het contrast met teamgenoot Esteban Ocon is dan ook groot; de Fransman heeft voorlopig slechts één WK-punt achter zijn naam staan. Mede door zijn nauwe banden met Ferrari is het alom bekend dat Bearman in de rij staat om Lewis Hamilton op termijn op te volgen zodra de zevenvoudig wereldkampioen zijn pensioen aankondigt.

Geen deadlines

De 41-jarige Hamilton heeft echter gezworen nog lang actief te blijven in de Formule 1. “Wen er maar aan”, grijnsde hij in Montreal. Bearman is desondanks bereid geduldig te wachten op zijn volgende kans bij Ferrari. “Er zijn geen deadlines waarop ik iets bereikt moet hebben”, bevestigde hij tegenover de Press Association. “Daar ben ik echt niet mee bezig. Ik wil gewoon de beste versie van mezelf worden, dit team de beste kans geven om mee te strijden en er plezier in blijven houden.”

Gevraagd of hij duidelijkheid nodig heeft over zijn toekomst, nu er tijdens de zomerstop mogelijk meerdere stoeltjes vrijkomen, benadrukte Bearman dat hij Ferrari trouw wil blijven. “Ik heb natuurlijk een contract bij Ferrari en zij hebben vanaf het begin vertrouwen in mij gesteld, dus het is logisch dat mijn uiteindelijke doel is om bij hen te blijven. Maar op dit moment draait alles om verder bouwen met Haas; ik ben supertevreden met de koers die we varen. Dus geen tijdschema, geen problemen”, benadrukte hij. “Ik weet dat er eind dit jaar veel contracten aflopen, dus ik denk dat het kampioenschap bepalend zal zijn voor 2027. Maar ik houd me daar niet mee bezig; daar heb ik mensen voor. Ik rijd gewoon in de auto.”

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Oliver Bearman tijdens zijn Ferrari-invalbeurt in 2024 (Ferrari)

Focus op prestaties

“Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor wat er ook gebeurt, en dat is wat telt”, lichtte hij toe. “Vergeleken met twaalf maanden geleden heb ik grote stappen gezet. Het voelt alsof ik echt verder ben gegaan waar ik vorig jaar gebleven was. Vooral qua consistentie gaat het een stuk beter.” Transfergeruchten werken volgens Bearman alleen maar afleidend. “Mijn prestaties worden er niet beter op als ik me laat meeslepen door geruchten en dergelijke. Mijn belangrijkste doel is om zo goed mogelijk te presteren, want dat brengt me vanzelf in de beste positie voor de toekomst.”

Twee jaar geleden kreeg Bearman al een voorproefje van de Italiaanse renstal, toen hij onverwachts mocht invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard onderging een operatie wegens een blindedarmontsteking, waardoor Bearman – destijds nog actief in de Formule 2 – halsoverkop werd opgeroepen als vervanger. Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië nam hij de laatste vrije training, de kwalificatie én de race voor zijn rekening. Hij kwalificeerde zich op P11, maar scoorde op zondag goede punten voor Ferrari door op de zevende plaats te eindigen.

