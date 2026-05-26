Ayao Komatsu vindt dat de Formule 1 voorzichtig moet omgaan met nieuwe reglementswijzigingen richting 2027. Na de wijzigingen aan de reglementen in Miami wordt er achter de schermen al gesproken over grotere aanpassingen aan de krachtbron. De Haas-teambaas vreest dat extra aanpassingen aan de motor uiteindelijk zullen leiden tot hogere kosten voor de teams. “Als dit elk team vijf of tien miljoen extra gaat kosten, dan is dat voor ons zeker niet de juiste richting”, vertelt Komatsu.

Ayao Komatsu benadrukt dat de Formule 1 moet voorkomen dat het budgetplafond opnieuw verhoogd wordt voor 2027. Vooral kleinere teams zoals Haas zouden daar financieel last van kunnen krijgen. Volgens de Haas-teambaas brengen zulke wijzigingen automatische extra kosten met zich mee. Teams moeten verschillende onderdelen van de auto opnieuw ontwikkelen, waaronder het chassis. “Wat ik graag zou willen, is dat de FIA en het F1-management luisteren naar de teams. Het is belachelijk duur. Als dit elk team vijf of tien miljoen extra gaat kosten, dan is dat voor ons zeker niet de juiste richting. Wij moeten op elk gebied kosten verlagen”, vertelt Komtasu tijdens een mediamoment in Canada.

‘Niet verhogen’

Om de wijzigingen richting 2027 mogelijk te maken, ligt er een voorstel op tafel om het budgetplafond eenmalig te verhogen. Teams zouden daarmee chassisaanpassingen kunnen doorvoeren zonder dat dit invloed heeft op de ontwikkeling van de huidige auto. Komatsu ziet echter weinig in dat plan. “Ik wil het budgetplafond niet verhogen. Het ligt dit jaar al een stuk hoger. Als er dan weer een reden is om het opnieuw met twee of vijf miljoen te verhogen, dan is het geen budgetplafond meer”, stelt de Japanner.

Toch begrijpt de Haas-teambaas dat sommige aanpassingen noodzakelijk zijn, zeker wanneer veiligheid een rol speelt. Ook veranderingen die het racen verbeteren, ziet hij niet per definitie als negatief. “Ik denk dat het afhangt van de omvang van de wijzigingen. Dat is ook wat we dit jaar proberen te doen. Toen we de reglementen voor Miami veranderden, wilden we dat doen zonder teams die het goed voor elkaar hadden direct te benadelen. We kijken vooral naar veiligheidszaken en naar gevoelige delen van de reglementen, waardoor coureurs in de kwalificatie niet altijd vol kunnen pushen”, besluit Komatsu.

