Kimi Antonelli vocht tijdens de GP van Canada een spannend duel uit met George Russell. De jonge WK-leider maakte daarbij een aantal uitstapjes naar het gras, maar wist zijn Mercedes uit de muur te houden. Door de uitvalbeurt van zijn teamgenoot reed hij uiteindelijk relatief gemakkelijk naar zijn vierde overwinning op rij. Na afloop legde Antonelli uit dat hij nog niet tevreden was over zijn eigen optreden, al reed hij wel ‘een stuk kalmer’ dan in voorgaande races.

“Het was een geweldige strijd met George (Russell, red.)”, glunderde Antonelli na afloop van de Grand Prix tegenover Autoracer.it. “We zaten echt op de limiet en de wind maakte het nog eens extra lastig – zeker in bocht tien zaten we op het randje. Het was een spannende race en het is jammer dat Russell is uitgevallen, want het beloofde echt een mooi gevecht te worden voor de overwinning. Maar natuurlijk ben ik nog steeds blij met de winst; weer een zege in de pocket.” Antonelli won dit jaar zijn allereerste Grand Prix in Shanghai en kwam sindsdien steevast als eerste over de streep.

‘Ik bleef kalmer’

Ondanks zijn leeftijd probeert de Italiaanse tiener zich volwassen op te stellen. “George was dit weekend extreem snel”, gaf hij toe. “We zaten nek aan nek en ook Ferrari, Red Bull en McLaren komen zeker sterker terug. We moeten blijven pushen en op alles voorbereid zijn.” Hij had bovendien het gevoel dat hij in Montreal nog te veel fouten maakte, vooral in vergelijking met de vorige race in Miami. “Toen reed ik heel anders; hier heb ik nog te veel fouten gemaakt. Eerlijk gezegd voelt het niet alsof ik een geweldige race heb gereden. In ieder geval niet zoals in Miami.”

Vooral zijn reacties in het duel met Russell stemmen Antonelli nog niet tevreden. “Daar moet ik aan werken. Vandaag bleef ik kalmer, ondanks een paar incidenten waarbij het bijna misging. Ik wachtte af en probeerde hem tot fouten te dwingen, maar uiteindelijk maakte ik ze zelf ook. Uiteindelijk kwam het goed en nu kunnen we ons richten op Monaco.” Het F1-circus reist in het eerste weekend van juni af naar het prinsdom. De afgelopen jaren was Mercedes niet ijzersterk op het historische stratencircuit, maar de wisselvallige vorm van McLaren en het tempogebrek bij Ferrari bieden mogelijk kansen.

