Ralf Schumacher heeft na de GP van Canada de loftrompet gestoken over Kimi Antonelli en suggereert dat de jonge Mercedes-coureur op termijn zelfs kan uitgroeien tot de ‘opvolger van Max Verstappen’. Volgens de voormalig F1-coureur laat de huidige vorm van de Italiaan zien dat hij niet alleen races kan winnen, maar ook mentaal steeds sterker wordt in directe duels met teamgenoot George Russell.

“Ja, het was een episch duel”, blikte Schumacher terug op de Canadese GP bij de Duitse tak van Sky Sports. “En je moet ook toegeven dat Kimi (Antonelli, red.) het ongelooflijk kalm en volwassen aanpakte. En George bleef maar fouten maken. Hij maakte er zelf natuurlijk ook een, maar over het algemeen was hij duidelijk de snellere coureur. Dat moet je op zo’n jonge leeftijd maar zien klaar te spelen; de situatie onder controle houden, leren van je fouten. Dus ja, hij heeft top gedaan. Als dit zo doorgaat, wordt hij wellicht de toekomstige opvolger van Max Verstappen.”

‘Russell bezwijkt onder de druk’

De Duitser ziet vooral hoe Antonelli zich in korte tijd heeft ontwikkeld binnen Mercedes en hoe hij steeds meer groei in de rol van kopman. “Toen hij doorbrak in de Formule 1 kreeg hij al veel lof, maar tegelijkertijd was hij ook iemand die wat tijd nog had. Daar komt nog eens bij dat Mercedes vorig jaar de verkeerde richting had gekozen in de ontwikkeling van auto. Als ik het me goed herinner, liet vooral de achteras te wensen over. Maar toen kwam Antonelli in feite al op gang; hij bouwde momentum op, was direct snel op nieuwe circuits en deed wat van hem gevraagd werd. Nu zet hij gewoon de volgende stap.”

Volgens Schumacher is vooral de mentale ontwikkeling van Antonelli doorslaggevend in zijn opmars, waarbij hij Russell steeds meer onder druk zet binnen het team. “Nu wil hij vooruit, nu wil hij het team leiden. En dat voel je. Hij geeft George geen ademruimte meer – hij zet hem constant onder druk. En George is ook iemand die, naar mijn mening, supersnel is, maar misschien niet zo goed met druk omgaat. Dat zagen we vandaag weer.”

