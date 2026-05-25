George Russell heeft een voorwaardelijke boete van vijfduizend euro gekregen naar aanleiding van zijn woede-uitbarsting tijdens de GP van Canada. In de dertigste ronde viel de Brit uit met motorpech, waardoor zijn kansen op een goed eindresultaat in rook opgingen. Uit frustratie gooide hij zijn hoofdsteun het circuit op. De FIA heeft hem hiervoor bestraft, maar toonde tegelijkertijd begrip voor de teleurstelling van Russell. Laatstgenoemde bood zijn excuses aan.

Russell was in de openingsfase verwikkeld in een hevig gevecht om de leiding. Het was stuivertje wisselen met teamgenoot Kimi Antonelli, die de polesitter het vuur aan de schenen legde. Na de uitvalbeurt van de Brit erfde de jonge WK-leider de overwinning en breidde hij zijn voorsprong in het klassement verder uit. Een withete Russell stapte uit zijn gestrande Mercedes, maar niet voordat hij zijn headrest op het circuit had gesmeten. Daarbij sloeg hij ook meermaals op het chassis.

Geldboete

De wedstrijdleiding kondigde aan het incident na afloop van de race te onderzoeken. Uiteindelijk kreeg Russell een voorwaardelijke boete van vijfduizend euro, ‘onder voorbehoud van verdere overtredingen van soortgelijke aard’. De FIA-stewards lichtten toe: “De coureur (Russell, red.) legde uit dat hij extreem gefrustreerd was omdat hij de race niet had kunnen uitrijden, en uitte zijn schaamte over wat er vervolgens gebeurde. Hij bood zijn excuses aan en erkende dat het geen goed voorbeeld was. Hij bood aan om zich publiekelijk te verontschuldigen. De stewards namen dit ter harte en accepteerden zijn excuses.”

Het verandert niets aan het feit dat Russell een pijnlijke dreun heeft gekregen in Montreal. In het verleden was hij zeer succesvol op het Circuit Gilles Villeneuve en na zijn sprintzege én poleposition leek hij op weg naar een belangrijke inhaalslag op Antonelli. In plaats daarvan sloeg zijn 19-jarige teamgenoot juist een groot gat; het verschil tussen beiden bedraagt na vijf races al 43 WK-punten.

