De helm die Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn laatste F1-seizoen heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Het gaat om de iconische rood-zwarte helm die hij in het seizoen 1982 gebruikte. Het stuk racehistorie werd verkocht voor 1,25 miljoen dollar, omgerekend ruim één miljoen euro, zo meldt de Canadese pers. Daarmee is het vorige record ruimschoots verbroken.

Dat eerdere record stond op 720.000 pond – ruim acht ton in euro’s – en werd vorig jaar gevestigd met de helm van Ayrton Senna uit de GP van België in 1992. Autosportmuseum ‘Hall of Fame Collection’ uit Burlington, Ontario, bemiddelde bij de verkoop van de Villeneuve-helm. Voorzitter en CEO Darren Jack gaf aan dat het om een wereldrecord gaat. De helm bevond zich bijna dertig jaar in een privécollectie voordat hij opnieuw op de markt verscheen.

“De helm is een extreem zeldzaam item onder verzamelaars”, aldus Jack tegenover de Canadese media. “Bovendien is dit vermoedelijk één van slechts vijf bestaande racehelmen van Gilles Villeneuve.” Over de achtergrond van het item vertelde Jack dat het gaat om een helm die Villeneuve droeg voor Ferrari tijdens de GP van San Marino in 1982. Slechts twee weken later kwam de Canadese legende op 32-jarige leeftijd om het leven na een crash tijdens de kwalificatie voor de GP van België. Het F1-circuit in Montreal draagt nog altijd zijn naam.

