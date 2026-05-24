George Russell heeft na zijn uitvalbeurt in de GP van Canada fel gereageerd op het verloop van zijn race en de recente reeks tegenslagen in het kampioenschap. De Mercedes-coureur – tevens polesitter in Montreal – viel in de dertigste ronde uit na een zinderend duel met teamgenoot Kimi Antonelli. Hij had genoten van het gevecht met de Italiaan, maar moest met lede ogen aanzien hoe Antonelli de overwinning erfde en de titelstrijd verder naar zich toetrok.

“Wat ik nu voel? Ongeloof”, aldus een gedesillusioneerde Russell na afloop van de race. “Het voelt alsof iemand niet wil dat ik vecht of meedoe om dit kampioenschap”, lachte hij flauwtjes. “Het was in de afgelopen drie Grands Prix telkens hetzelfde liedje. Er is gewoon iets dat echt tegen ons werkt. Ik ben even sprakeloos. Ik heb wel genoten van het gevecht met Antonelli“, reageerde hij desgevraagd. “Eerlijk gezegd ben ik blij met hoe ik dat heb aangepakt. Ik ben gewoon tevreden met het weekend wat betreft mijn persoonlijke prestatie.”

Russell benadrukte dat hij ondanks de teleurstelling vertrouwen blijft houden in zijn eigen kunnen, al blijft de uitvalbeurt zwaar wegen. “Na Miami hebben veel mensen aan mij getwijfeld, werd er ontzettend veel gepraat”, vervolgde hij. “Maar ik weet wat ik kan: de sprint winnen, de auto op poleposition zetten, de race leiden, hard vechten. Ik heb echt genoten van die strijd”, zei hij nogmaals. “Het liefst had ik dat nog dertig ronden volgehouden.”

