Toto Wolff is bang dat de aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen bij Mercedes wel eens een doorslaggevende rol kunnen gaan spelen in de titelstrijd. Andrea Kimi Antonelli verloor kostbare punten tijdens de laatste Grand Prix op Silverstone, toen hij onverwacht schade opliep aan zijn W17. Volgens Wolff was dat helemaal niet de schuld van de jonge Italiaan, maar wederom een probleem met de betrouwbaarheid van de Mercedes-bolide. Hij concludeert daarom: ‘Met drie uitvalbeurten kun je geen wereldkampioenschap winnen’.

Heel even leek het erop dat Andrea Kimi Antonelli voor een herhaling van de sprintrace zou zorgen tijdens het hoofdnummer in Silverstone. Tijdens de verkorte sessie verschalkte de Italiaan een Ferrari – tijdens de sprint bestuurd door Lewis Hamilton – voordat hij de zege pakte. Tijdens de Grand Prix op zondag liep Kimi Antonelli in op Hamiltons teamgenoot en uiteindelijke racewinnaar Charles Leclerc, voordat hij door de kerbstones schade opliep aan zijn W17.

Wolff steekt hand in eigen boezem

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was dat niet de schuld van de jonge coureur. “Dit onderdeel zou niet kapot mogen gaan”, legde de Oostenrijker uit aan de media. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat zijn renstal met betrouwbaarheidsproblemen te maken krijgt. In Canada en Barcelona vielen respectievelijk George Russell en Kimi Antonelli al uit door problemen met de batterij.

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“Met drie uitvalbeurten kun je geen wereldkampioenschap winnen”, gaf Wolff toe. “Het lijdt geen twijfel dat in het kampioenschap nog alles nog open ligt.” Door de pech van Antonelli in Silverstone kon teamgenoot George Russell het verschil tussen de twee terugbrengen tot 25 punten. “Op basis van mijn prestaties en op basis van zijn prestaties gedurende deze negen races denk ik dat een verschil van 25 punten in zijn voordeel waarschijnlijk correct is”, zei Russell al eerder over de verhouding met zijn jongere teamgenoot.

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