Hij kan in Silverstone de eerste Italiaanse winnaar worden sinds 1953 (!) en dus jaagt Kimi Antonelli vandaag op een bijzondere overwinning in de GP Groot-Brittannië. Dat, plus de mogelijke tiende zege van Lewis Hamilton en nog veel meer: deze zaken spelen vanmiddag in en rond de race, tijd voor de preview!

1. Betrouwbaarheid Mercedes

De eerste Italiaanse winnaar sinds meer dan zeventig jaar, het zou wat zijn voor Kimi Antonelli. En snel, ja dat is Mercedes zoals verwacht in Silverstone. Het enige dat de WK-leider op voorhand van winst af lijkt te kunnen houden, is de betrouwbaarheid van de Mercedes-bolide. Die liet zowel hem als teamgenoot George Russell al eens in de steek dit seizoen. Zich al rijk rekenen is er dus nog niet bij, maar als de boel heel blijft zal Antonelli met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als winnaar op het Engelse podium staan.

2. Verstappen in de penarie

Max Verstappen had zich op voorhand al weinig voorgesteld van het raceweekend op het snelle circuit, maar de derde plek in de sprintkwalificatie bood nog iets van hoop op een mooi resultaat. Die hoop bleek op zaterdag in zowel sprintrace als reguliere kwalificatie ijdel voor zowel hem, zijn team als de fans van de Nederlander. Meer dan een subtopklassering zat en zit er niet in, zo lijkt het. Hij noemde de auto een drama en zelfs het volledig ombouwen van de bolide en daardoor uit de pitstraat starten, sloot hij niet uit. Linksom of rechtsom: het is een weekend om snel te vergeten. Of er moeten hele rare dingen gebeuren zondagmiddag.

3. Hamilton jaagt op zijn tiende Britse GP-zege

Het zou wat zijn: tien overwinningen in de Britse GP. Maar de kans daarop lijkt voor Lewis Hamilton niet heel groot zondag. Ten eerste moet de zevenvoudig wereldkampioen afrekenen met de concurrentie bij zijn voormalige werkgever Mercedes, ten tweede heeft hij teamgenoot Charles Leclerc nog voor zich op de startgrid. De Monegask was zowaar eens sneller dan de Brit, dat gebeurde dit seizoen tot nu toe vaker niet dan wel. Is Leclerc dan de man die namens het verrassend snelle Ferrari eventueel kan stunten in Silverstone? Wie weet. Maar reken maar dat de Engelse fans vooral hopen op Hamiltons tiende.

4. De strategie: één stop

Kan een serie pitstops dan het verschil gaan maken in Engeland vandaag? Op papier wel. Maar in de praktijk zal dat moeilijk zijn. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar zal van regenval tijdens de race geen sprake zijn en iedereen zal bovendien gaan voor een eenstopper. Twee stops kan, maar die tactiek is volgens F1-bandenpartner Pirelli op het circuit van Silverstone maar liefst zestien seconden langzamer. Verwacht geen tactisch steekspel dus, uitgezonderd uiteraard een safetycarsituatie met alle strategische gevolgen van dien.

En verder…

…is een ronde in Silverstone lang

…vond de eerste GP er in 1950 plaats

…stond Hamilton er het vaakst op pole (zeven keer)

…is de kans op een safety car 78 procent

…waren er vorig jaar 58 inhaalacties

…is het 239 meter van pole naar het eerste rempunt

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