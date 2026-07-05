Oscar Piastri keek na een teleurstellende kwalificatie op Silverstone met gemengde gevoelens terug op de zaterdag. Ondanks meerdere setupwijzigingen slaagde McLaren er niet in de MCL40 sneller en stabieler te maken, waardoor de Australiër genoegen moest nemen met de achtste startplaats.

Na de sprintrace, waarin de Australiër uiteindelijk als zevende finishte, voerde McLaren verschillende setupwijzigingen door in een poging de MCL40 te verbeteren. De aanpassingen leverden echter niet het gewenste resultaat op. Oscar Piastri klaagde tijdens de kwalificatie via de boordradio over een onstabiele auto en kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste startplaats, één positie lager dan zijn resultaat in de sprintrace.

LEES OOK: Thuisheld Lando Norris in zak en as: ‘Hebben duidelijk geen goede auto’

“Vandaag was een zware dag”, blikte Piastri na afloop terug. “Vanmiddag hebben we een paar goede wijzigingen aan de afstelling doorgevoerd, maar op het juiste moment zagen we daar niet de voordelen van terug. De auto voelde nerveus aan, vooral in de snelle bochten, waardoor we simpelweg grip en snelheid tekortkwamen.”

Voldoende potentieel

Ondanks de tegenvallende kwalificatie blijft Piastri ervan overtuigd dat McLaren over voldoende potentieel beschikt om zich weer vooraan te mengen, mits het team de prestaties constanter weet te maken. “Zelfs met deze uitdagingen weten we dat we, als alles op zijn plek valt, ook helemaal vooraan mee kunnen doen. Dat hebben we vrijdag nog gezien, toen we slechts een tiende tekortkwamen voor de derde plaats.”

Tegelijkertijd beseft de Australiër dat er nog veel werk te verrichten is. “We weten precies op welke punten we de auto flexibeler moeten maken en het team werkt daar hard aan”, aldus Piastri. “Mercedes lijkt op dit moment een stap voor te liggen, maar we geloven niet dat teams als Ferrari onverslaanbaar zijn. We blijven daarom doorontwikkelen, onze banden zo goed mogelijk managen en kijken wat we zondag kunnen bereiken.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.